Letti, da família Jank, tem novo sócio e mira triplicar faturamento

A produtora de leite Letti, da família Jank, tem novo sócio. Trata-se da E2E Strategy, empresa criada pelo ex-Tetra Pak Eduardo Eisler em conjunto com os filhos Einat e Amit Eisler. O novo sócio, que fez um investimento cujo valor é guardado a sete chaves, vai dividir a responsabilidade da operação da empresa juntamente com as irmãs Tais e Diana Jank. Filhas do pecuarista Roberto Jank, Tais e Diana assumiram o comando da companhia recentemente, com o intuito de dar um verdadeiro “banho de marketing” no negócio familiar. Na mira da nova gestão está a meta de triplicar o faturamento atual da empresa em três anos. Para isso, as irmãs apostam em novos canais de vendas e produtos baseados na inovação tecnológica da pecuária leiteira da fazenda Agrindus, de propriedade da família Jank desde 1945.