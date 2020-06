Levantamento indica que lojas de carros voltaram a abrir as portas

Levantamento da InstaCarro, plataforma que realiza a intermediação e a entrega na venda de veículos, mostra que oito a cada dez lojistas de veículos (84%) voltaram a trabalhar em lojas físicas desde as primeiras semanas de maio no País. O indicador era de 62% em abril. A pesquisa foi feita com 100 lojas e, em São Paulo, considerou apenas os comerciantes que abrem as portas para entregas de carros vendidos online.

Vendas reagiram em maio

Em termos de vendas efetivas, a contração de 83% verificada nas transações concluídas em abril, diminuiu para 68% em maio. O porcentual menor de queda nas vendas em maio é considerado pela plataforma como sinal de recuperação.

