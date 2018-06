LGBTS estão mais preocupados do que héteros com aposentadoria

Coluna do Broadcast

O público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, Transsexuais e Transgêneros) tem adotado uma postura mais consciente em relação à aposentadoria do que os heterossexuais, segundo mostra um levantamento do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Entre os entrevistados que declararam ser LGBT, 19% disseram que estão bem preparados para a aposentadoria e outros 25% afirmaram ter planos de aposentadoria muito bem desenvolvidos. Entre os heterossexuais, no entanto, os porcentuais caíram para 16% e 21%, respectivamente.

Mais renda. A pesquisa mostra que um número maior de pessoas LGBT (32%) têm renda familiar bruta superior a R$ 99 mil ao ano. Entre os heterossexuais, a fatia é de 25%.

