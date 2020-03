Líder de mercado de capitais do BB é o novo CFO da BB seguridade

O responsável pela diretoria de mercado de capitais e infraestrutura do Banco do Brasil, Erik da Costa Breyer, é o novo diretor de finanças, relações com investidores e gestão de participações (CFO, na sigla em inglês) da holding de seguros do grupo, a BB Seguridade. Ele preenche a vaga que estava sendo acumulada pelo presidente da companhia, Bernardo Rothe. Breyer já teria feito o anúncio da mudança para sua equipe no BB.

Bombeiro. O CEO da BB Seguridade se dividiu em dois cargos por cerca de 20 dias. A mudança foi necessária por conta da saída de Werner Suffert, que foi escolhido para tocar a diretoria financeira do ressegurador IRB Brasil Re, depois da queda do alto escalão da companhia em meio à uma forte crise de credibilidade.

Currículo. O novo CFO da BB Seguridade foi ainda CEO da Invepar. Ele chegou ao BB em 1985 e desde agosto do ano passado ocupava a cadeira de diretor de mercado de capitais do banco.

