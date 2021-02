Líder em materiais de construção, LafargeHolcim antecipa volta da produção no RJ

A forte demanda do setor de construção civil fez a líder global em materiais de construção suíça LafargeHolcim antecipar a retomada de sua capacidade total de produção. Inicialmente a volta estava programada para março, mas desde o fim do ano passado está operando em 100% da capacidade.

Futuro no pretérito. Segundo a supervisora de distribuição da fábrica no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Roberta Nery, a demanda está tão grande que a unidade está retomando a produção em níveis anteriores à pandemia. A expectativa é voltar aos patamares de consumo de 2019.

Girl power. A volta da unidade traz também destaque às mulheres em cargos de liderança da LafargeHolcim. No mais alto nível hierárquico da fábrica, Nery afirma que a igualdade de gêneros da empresa deve servir de exemplo a concorrentes do setor, como a indústria de cimento, cujos quadros em sua maioria são predominantemente masculinos. A gerente comercial Ana Paula Prazeres Gomes afirma que ter mulheres liderando a área comercial na indústria de material de construção é “algo disruptivo”. Com uma política consolidada de inclusão e diversidade, a LafargeHolcim tem quatro gerentes comerciais, sendo duas mulheres e dois homens.

Contato: colunabroadcast@estadao.com