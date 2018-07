Líder entre os privados, Bradesco faz ofensiva no agronegócio

De olho em abocanhar uma participação maior no setor de agronegócios, o Bradesco faz uma marcação ofensiva no segmento. Realiza amanhã, às vésperas da Agrishow, uma das maiores feiras do mundo nesta área, o último de 12 encontros com grandes produtores e empresários do campo. O próprio presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, vai apresentar pessoalmente os planos de crescimento da instituição para um público de 500 pessoas, ao lado do economista-chefe do banco, Fernando Honorato, que falará sobre o cenário econômico.

O contra-ataque do Bradesco, líder privado no setor de agronegócio com uma carteira de mais de R$ 20 bilhões, ocorre em meio ao crescimento do Santander Brasil no segmento, cujo saldo de empréstimos soma pouco mais de R$ 11,5 bilhões. A liderança, contudo, segue nas mãos do Banco do Brasil, que tem mais de 60% deste mercado, mas já sente na pele o aumento da disputa.

