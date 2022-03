Líder mundial em reciclagem de alumínio fará centro de inovação em SP

A Novelis, líder mundial em reciclagem de alumínio e laminação, vai construir um centro de inovação no Brasil para atender fabricantes de latinhas de bebidas que fornecem para toda América do Sul. Com investimento de mais de R$ 17 milhões, o espaço recebeu o nome de Centro de Soluções ao Cliente (CSC) e ficará localizado em São José dos Campos (SP), com a previsão de inauguração para o segundo semestre.

O espaço está em obras e terá, no total, perto de 3 mil quadrados – divididos entre áreas de escritório, salas de reunião, salas de treinamento e laboratórios. A Novelis pertence ao conglomerado indiano Aditya Birla Group e tem sede em Atlanta, nos Estados Unidos.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/03/22

