Liderados pela China, emergentes captam 33% mais no exterior em janeiro

Países emergentes captaram em janeiro deste ano um volume 33% maior de recursos no exterior, com emissão de títulos de dívida (bônus) para investidores estrangeiros, sinalizando o reaquecimento dessas economias. A cifra de captações chegou a US$ 100,6 bilhões no primeiro mês de 2018, contra US$ 75,4 bilhões em janeiro de 2017. O mês é tradicionalmente um dos mais agitados nesse mercado, quando os investidores estão compondo suas carteiras para um novo ano. A China, como não podia deixar de ser, responde por 22% das operações, com R$ 22,5 bilhões em bônus emitidos em janeiro.

