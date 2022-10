Ligga trabalha na ativação do 5G e avalia oferta de ações em 2023

O setor de telecomunicações pode voltar a receber novas empresas na Bolsa de Valores a partir do ano que vem – as últimas foram Brisanet, Desktop e Unifique, em 2021. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) faz parte dos planos da Ligga, controlada pelo Fundo Bordeaux, do investidor Nelson Tanure. O presidente da companhia, Wendell de Oliveira, afirmou à Coluna que a abertura de capital está sendo pensada para o segundo semestre de 2023, a depender das condições do mercado.

Por ora, a prioridade é a consolidação da empresa paranaense como competidor nacional do setor. O grupo é formado pela ex-estatal Copel Telecom, pela Sercomtel e pela Horizons. Em novembro, a companhia obteve licenças para oferecer 5G no Paraná e em São Paulo, além de Estados da Região Norte, o que demandará investimentos da ordem de R$ 1 bilhão, pelo menos.

Empresa prepara emissão de R$ 1 bi em debêntures

Enquanto o IPO não vem, a Ligga vai financiar as atividades pela tomada de dívida. Neste momento, a empresa está em fase final da estruturação de uma emissão de R$ 1 bilhão em debêntures incentivadas de infraestrutura. O dinheiro ajudará justamente na expansão da rede de fibra óptica e implementação de 5G em dez Estados: Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

O plano de crescimento da Ligga combina a ampliação das redes de forma orgânica e a aquisição de concorrentes, prioritariamente fora do Paraná, seu Estado de origem. Atualmente, ela conta com 600 mil clientes e projeta chegar a 1 milhão até o fim do ano que vem. Nos próximos seis meses, alguma nova aquisição deverá ser anunciada, segundo Oliveira.

Operadora é a terceira no ranking de banda larga no PR

No mês passado, foi concluída a compra da Nova Fibra, provedora com 90 mil clientes em 25 cidades dos Estados de Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Com a aquisição, a companhia assumiu o terceiro lugar no ranking das maiores operadoras de banda larga no Paraná, com 356 mil assinantes, ultrapassando a Vivo, com 344 mil, e atrás somente de Oi, com 570 mil, e Claro, com 471,7 mil. A aquisição foi importante para defender a posição no mercado de origem, de acordo com o executivo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 29/09/2022, às 15h01

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse