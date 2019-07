Light já possui demanda para sua oferta de ações

Coluna do Broadcast

Dois dias depois de lançar sua oferta subsequente de ações (follow on), a Light já tem demanda cobrindo o livro, tornando claro o momento de otimismo do mercado. A operação, que será primária e secundária, poderá atingir R$ 2,5 bilhões, considerando a colocação dos lotes extras (suplementar e adicional). O acionista vendedor é a Cemig. Outra prova da confiança no mercado aquecido é a data escolhida para a precificação: dia 8 de julho, véspera de feriado em São Paulo. Os bancos coordenadores são o Itaú Unibanco, Santander, Citi, XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI e BB Investimentos. Nos dois últimos pregões da B3, a ação subiu quase 8%, e ontem, fechou próxima dos R$ 20. Procurada, a Light não comentou.

