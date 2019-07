Light tenta fechar preço de ação em follow on em R$ 18

Coluna do Broadcast

Com o mercado otimista, a Light tenta fechar o preço de sua ação em sua oferta subsequente (follow on) em R$ 18,00. Há pouco, a ação estava em R$ 19,40. Até a semana passada o preço na oferta era de R$ 17,00, mas a demanda já superava em duas vezes o livro, o que fez com que os coordenadores diminuíssem o desconto. A oferta, primária e secundária, poderá atingir R$ 2,5 bilhões, considerando a colocação dos lotes extras (suplementar e adicional). O acionista vendedor é a Cemig. A ação será precificada ainda hoje. Os bancos coordenadores são o Itaú Unibanco, Santander, Citi, XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI e BB Investimentos.

