Linhas Azul e Verde do Metrô atraem mais quem vai comprar imóvel

Os endereços ao redor das linhas azul e verde do metrô de São Paulo são os mais procurados por quem está avaliando a compra de uma residência na cidade de São Paulo. Na sequência vêm locais próximos das linhas amarela, lilás e vermelha. O fato revela a importância da oferta de transporte público na vida das pessoas, a despeito do mal-estar causado pela pandemia, de acordo com levantamento realizado pela plataforma de compra e venda de imóveis Apê11.

Conectados. Os endereços mais desejados são os entornos das estações que fazem integração entre linhas, como são os casos dos estações Ana Rosa (azul-verde), Paraíso (azul-verde), Santa Cruz (azul-lilás) e Chácara Klabin (verde-lilás).

Todos os gostos. Outro local que atrai muitos interessados por imóveis é a Vila Mariana. Embora ofereça menos opções de transporte em comparação com outros bairros, trata-se de uma região composta por casas, apartamentos, novos e usados, de estúdios a quatro ou mais dormitórios.