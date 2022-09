Linhas do Desenvolve SP para pequenos negócios batem R$ 1 bi em desembolso

As linhas de crédito digital para o financiamento do capital de giro de micro, pequenas e médias empresas oferecidas pela Desenvolve SP chegaram a R$ 1 bilhão em empréstimos desde sua criação, em 2016. A agência de fomento do Estado de São Paulo emprestou recursos em 6,7 mil operações no período, quase 93% delas para micro e pequenas empresas. Com a forte demanda do segmento, os empréstimos têm crescido ano a ano.

Até agosto, foram emprestados R$ 222 milhões

No ano passado, por exemplo, foram R$ 243,7 milhões em 2,2 mil operações. Neste ano, até agosto, já foram desembolsados R$ 222 milhões em cerca de mil operações. O momento é de apetite: outro programa voltado a MPEs – o Pronampe – já superou neste ano a rodada do ano passado, com R$ 27,2 bilhões concedidos.

O Desenvolve SP capta recursos em fontes nacionais, como o BNDES, internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e usa capital próprio. Na linha digital, por exemplo, 59% dos recursos vieram do banco federal, e outros 41%, do capital próprio da agência paulista.

