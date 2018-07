O crescimento do e-commerce faz varejistas lidarem com desafios para conciliar estoques e pedidos feitos no mundo físico e virtual. A Linx, que lança agora um novo sistema para gerir pedidos de forma integrada, afirma que um quarto de seus maiores clientes demanda uma tecnologia que ajude na união desses dois mundos.//DAYANNE SOUSA

