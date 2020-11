Linx não era caso de vida ou morte, diz presidente da Totvs

Embora não exista no mercado brasileiro outra empresa com porte e perfil semelhante ao da Linx, a perda da oportunidade de incorporar a fabricante de softwares para a empresa de maquininhas Stone não significa o fim da linha para a Totvs, de acordo com seu presidente, Dennis Herszkowicz. “Não era caso de vida ou morte, por isso não fizemos nenhuma loucura”, disse ele, ao Estadão/Broadcast. “Se fosse caso de vida ou morte, entraríamos na guerra de preço.”

Segundo Herszkowicz, a Linx atua de fato em um segmento no qual a Totvs quer avançar – o varejo – e já estava pronta para caminhar a passos largos. O desfecho do negócio, porém, não reduz a capacidade competitiva da Totvs, cujo negócio é muito mais amplo, afirmou.

“Do ponto de vista prático, pouco muda no médio e longo prazos, dado que de longe somos a maior empresa de softwares do mercado e uma atuação muito ampla em termos de segmentos da economia e porte de clientes”, afirmou Herszkowicz. Por ser totalmente voltada ao varejo, o grau de concorrência que a Linx faz e fará, disse ele, mesmo que acoplada à Stone, é baixo.

A verdade, porém, é que a Totvs brigou até o último minuto nos últimos três meses para levar a Linx. Por conta de sua intervenção, a proposta de aquisição aprovada após uma série de ajustes fez com que a Stone pagasse quase R$ 700 milhões acima do inicialmente ofertado. Foram R$ 6,7 bilhões desembolsados pela Linx. Para a Totvs, essa é uma história que ficou no passado.

Plano é preencher vácuo do varejo com outras aquisições

Se as negociações ficaram para trás, o nicho em a Linx atua, não. A Totvs deve seguir com aquisições para “preencher” o vácuo de um espaço no qual não é tão forte quanto deseja nesse momento. “Temos presença em varejo, no segmento de supermercado e atacadistas, nos quais estamos consolidados”, afirmou. “Não existe no mercado um substituto à Linx, mas há alternativas para ampliar nossa relevância no varejo e essa é uma das vertentes (em que trabalha) nossa área de M&A (fusões e aquisições, na sigla em inglês).”

Herszkowicz disse ainda que, no segmento financeiro, de grande importância para seu negócio, o nicho específico de adquirência é uma oportunidade menor, dentro do que a empresa tem traçado em seus planos. “Estamos nela em parceria com a Rede (do Itaú). Seria grande se tivéssemos levado a Linx”, disse.

Os maiores negócios para a Totvs no setor financeiro estão, de acordo com Herszkowicz, na cadeia B2B (entre empresas) do crédito e consignado. “Temos 30% dos CLTs (pessoas físicas contratadas com carteira assinada) privados recebendo holerites por sistemas de RH da Totvs”, afirmou.

Com 40 aquisições na história da Totvs, Herszkowicz disse que a ideia é preencher quatro pilares para reforçar o que a empresa chama de “core” dos softwares de gestão. “Queremos aumentar nossa presença em verticais específicas, criar oportunidades de cross sell e continuar construindo as novas dimensões do ecossistemas techfin, gestão e business performance, para soluções que ajudem cliente a vender mais”, disse.

Pandemia priorizou investimentos em tecnologia

Nesse sentido, a pandemia trouxe oportunidade para a Totvs explorar segmentos de indústria, logística e serviços de modo geral. Para ele, ficou claro para muitos empresários que investiram pouco em tecnologia, por falta de visão ou de recursos, a necessidade de priorizar a área.

“São nestas oportunidades que estamos focando, na estratégia de ecossistemas que está a grande construção de valor que teremos. Nos últimos dois anos, já quadruplicamos e olhando para a frente podemos multiplicar”, disse, sem dar prazos.

No terceiro trimestre, a Totvs divulgou lucro líquido de R$ 79,3 milhões, queda de 9,3% sobre o mesmo período de 2019. A empresa tem valor de mercado de R$ 15,9 bilhões e, segundo seu presidente, não pretende dar sequência a abertura de seu capital na bolsa norte-americana neste momento. “É algo que sempre avaliamos, mas entendemos que a listagem dupla é complexa, além de diluir a liquidez e aumentar custos”, afirmou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 23/11/2020, às 14:53:42 .

