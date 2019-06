A britânica Routledge, importante editora acadêmica, iniciou a venda da 1.ª edição do livro Agricultural Development In Brazil – The Rise of a Global Agro-food Power. Editada pelos professores e pesquisadores da Unicamp e da Embrapa Antonio Buainain, Rodrigo Lanna e Zander Navarro, a obra mostra a transformação do País em uma potência agrícola e sustentável. O livro pode ser adquirido no site, da editora.