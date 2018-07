Livros ajudam a elevar preços na internet em novembro

Uma alta de 17% no preço dos livros ajudou a acelerar a inflação na internet no mês de novembro, de acordo com a Pesquisa E-flation, realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar). O índice de preços na internet foi a 1,36% em novembro contra -1,21% em outubro.

Na contramão

No acumulado de 2017 até novembro, o indicador ficou em 1,63%, com elevação de 1,36 ponto porcentual em relação ao acumulado do mês anterior, mas 3,66 p.p. menor na comparação com o mesmo período do ano anterior. Do lado das categorias que apresentaram deflação em novembro, destaque para Perfumes e Cosméticos (-15,93%), Cine e Fotos (-14,68%) e Informática (-9,33%). (Dayanne Sousa)

