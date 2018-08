Lobo de Rizzo incorpora butique de direito ambiental

O escritório Lobo de Rizzo acaba de incorporar a butique de direito ambiental Pires Castanho, de olho no mercado de infraestrutura. As expectativas do mercado para o setor no próximo governo são positivas, devendo, assim, demandar serviços no segmento. Com a incorporação somada a contratações, envolvendo cinco novos sócios, o escritório já cresceu 30% neste ano. O segmento de fusões e aquisições (M&A), entretanto, segue como o principal vertente de atuação do escritório, respondendo por aproximadamente 45% das receitas.

