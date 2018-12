Locação de prédios corporativos avança em Alphaville

O terceiro trimestre de 2018 revelou um cenário de consolidação da trajetória de reaquecimento do mercado de edifícios corporativos de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo. O setor fechou o período com absorção líquida – saldo da diferença entre áreas locadas e devolvidas – de 15 mil m², de acordo com dados da consultoria Colliers. Este foi o sétimo trimestre seguido em que o indicador ficou no campo positivo. Com isso, os espaços vagos caíram de 28% no fim de junho para 23% no fim de setembro. Já os aluguéis tiveram uma leve alta, passando de R$ 54/m² para R$ 55/m². (Circe Bonatelli)

