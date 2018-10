Localiza recorre ao WhatsApp para atendimento e reservas de carros

A Localiza Hertz passou a usar o WhatsApp como novo canal de comunicação com seus clientes. A partir desta semana, os clientes da locadora passaram a não só poder reservar carros, mas também pedir assistência pelo aplicativo de conversa.

Pioneira

A brasileira é a primeira locadora de carros do mundo a usar solução WhatsApp Business, lançada em agosto deste ano. Líder do segmento no mercado nacional, a Localiza Hertz vem investindo fortemente em iniciativas focadas na experiência do cliente. (Letícia Fucuchima)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.