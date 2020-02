Localiza vê oportunidade no Chile e abre cinco lojas franqueadas

Especializada no aluguel de automóveis, a Localiza fez sua primeira investida no mercado chileno. A empresa inaugurou, no início deste ano, cinco agências franqueadas nas cidades de Santiago, Calama (porta de entrada para o deserto do Atacama) e Antofagasta (próxima a regiões de mineração). Após 12 meses de prospecção de potenciais parceiros, o Grupo Círculo foi o selecionado para operar as novas unidades.

Promissor. O mercado de aluguel de carros do Chile conta com aproximadamente 80 mil carros – quase 80% voltados para locação de longo prazo. O segmento corporativo se destaca, com grandes frotas de caminhonetes e furgões, a maioria dedicada ao setor de mineração, principal atividade de exportação do país.

E mais. Já o turismo é outra janela de oportunidade. Parte significativa dos voos internacionais chega em Santiago, e os passageiros fazem uso do aluguel de carro como opção para percorrer o país.

Modelo. Toda operação internacional da Localiza é realizada por meio de franquias. Atualmente, são 78 agências internacionais distribuídas por Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Desde 1992, quando a primeira agência argentina foi inaugurada, a companhia vem buscando parceiros para atuar em regiões estratégicas.

Notícia publicada no Broadcast no dia 18/02/2020, às 10:34:12

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco