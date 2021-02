Loft alerta Coaf sobre casos suspeitos na compra e venda de imóveis

A Loft, site de compra e venda de imóveis e inteligência de mercado, encaminhou um total de 43 alertas de tentativas de transações suspeitas em sua plataforma para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do governo federal que combate lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Malandro é o gato. Entre os casos que geraram desconfiança da Loft estão negócios com valores muito acima da média do mercado, oferta do pagamento em espécie, compras feitas em nome de crianças, aquisição de apartamentos incompatíveis com a renda do comprador, até mesmo o pagamento em nome de empresas envolvidas em escândalos de corrupção com dinheiro público.

Coisa séria. Cerca de 30% do dinheiro do tráfico internacional de drogas é lavado por meio de transações imobiliárias, de acordo com o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF), organismo internacional do qual o Brasil é membro.

Inteligência. Empresas como a Loft são requeridas no fornecimento de alertas de suspeitas porque são capazes de identificar o valor correto dos imóveis, com base na comparação com milhares de dados de transações feitas pela plataforma.

