Log-In negocia área com gestora Quadra, que arrematou Docas do Espírito Santo

A Log-In Logística Intermodal está em conversas com o fundo de investimentos Shelf 119 Multiestratégia, da gestora Quadra Capital, que arrematou a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) em leilão realizado na semana passada pelo governo federal. A empresa apresentou ao fundo projetos para ampliar sua atuação no Porto de Vitória, onde opera dois terminais: um de contêineres e cargas gerais e outro de veículos.

A ideia da Log-In é arrendar uma área no Porto de Vitória para recuperar e investir a partir do ano que vem. Marcio Arany, presidente da Log-In, não detalha o projeto e os investimentos necessários. Mas não descarta, porém, nova captação de recursos no mercado para o empreendimento. Em 2021, a Log-In fez duas captações via debêntures, que somaram R$ 580 milhões.

A empresa renovou o arrendamento do Terminal Portuário de Vila Velha em outubro de 2020, por uma prazo de 25 anos. O termo aditivo ao contrato prevê investimentos de R$ 82,9 milhões (R$ 130 milhões, em valores atualizados) no terminal para receber navios de maior porte e aumentar a eficiência operacional, com a ampliação da capacidade do terminal de 286 mil contêineres para 368 mil contêineres por ano.

Com sete navios de contêineres em operação no Brasil, a Log-In diz que o mercado de cabotagem – navegação entre portos brasileiros – foi melhor no primeiro trimestre do que no mesmo período do ano passado. A exceção é a rota de Manaus, que opera nos níveis de quatro anos atrás. Os fabricantes de eletroeletrônicos da Zona Franca ainda operariam em dois turnos, com baixa demanda.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/04/22, às 09h00.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com