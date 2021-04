‘Lojão virtual’ das sócias Gerdau, Tigre e Votorantim investirá R$ 50 milhões

A empresa Juntos Somos Mais, espécie de “lojão virtual” de materiais e serviços de construção, que tem como sócias as gigantes Gerdau, Tigre e Votorantim Cimentos, vai investir R$ 50 milhões neste ano em seus canais digitais de atendimento. Os recursos serão voltados para melhorar a experiência de uso da plataforma online por vendedores e compradores. Os aportes também buscam dar conta da demanda crescente por reformas nas residências, que se tornaram o principal local de vivência durante os tempos de isolamento social.

A Juntos Somos Mais surgiu no fim de 2018, como um programa de fidelidade voltado a lojistas e profissionais de vendas e de obras. Na compra de materiais de construção, esse público acumula pontos para troca por equipamentos, ferramentas, cursos e serviços no site. O programa tem aproximadamente 25 indústrias, 85 mil lojas e 500 mil profissionais integrados. O faturamento em 2020, baseado no B2B, foi de R$ 7,4 bilhões, alta de quase R$ 1 bilhão ante 2019.

Expansão também inclui aquisições

Além do reforço dos próprios canais, o plano de negócios também será acelerado por meio de aquisições. Ao todo, os investimentos devem totalizar até R$ 300 milhões nos próximos anos. O grupo também está desbravando o atendimento direto ao consumidor por meio das startups adquiridas nos últimos meses. Foi o caso da Triider, um marketplace de serviços gerais, e a Conecta Reforma, que conecta clientes diretamente com prestadores de serviço.

