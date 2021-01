Lojas Americanas aumentam vendas com live durante liquidação

A estratégia da Lojas Americanas de fazer uma transmissão ao vivo na internet para acelerar as vendas na liquidação deste começo de ano deu resultado. Durante a “live” na noite da última terça-feira, a marca registrou um aumento de mais de 160% na média de vendas e mais de 110% na quantidade de produtos vendidos no aplicativo, em comparação com a média do horário em um dia normal. Além disso, o app da marca teve um crescimento de mais de 62% na média de visitas durante a transmissão.

Saldão. A live de varejistas também é uma herança dos tempos de maior distanciamento social. Os produtos mais vendidos na ação foram kits de shampoo e condicionador, fraldas, smartwatchs, conjuntos de copos e smartphone. Para apresentação da live, a companhia pagou cachê para Jojo Todynho e Rodrigo Faro. A liquidação segue até este próximo domingo, dia 10, e tem descontos de até 80%.

