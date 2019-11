Lojas físicas ainda atraem maior parte dos consumidores de moda

As lojas físicas de moda são ainda as preferidas pelos consumidores, conforme pesquisa da consultoria global e empresa de dados Kantar. Após ouvir quase 3 mil consumidores brasileiros, a conclusão foi que 70% deles fizeram a compra mais recente em loja física, embora pelo menos 55% deles sigam no mínimo uma marca de moda nas redes sociais. Apesar de 22% dos entrevistados considerarem os varejistas uma excelente inspiração de moda, somente 17% se disseram encantados com as interações que recebem das marcas.

