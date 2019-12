Lojas Marisa já tem fundos âncoras para participar de sua nova emissão de ações

Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

A Lojas Marisa deu a largada em uma nova emissão de ações com dois fundos de investimentos ancorando a operação com aproximadamente R$ 160 milhões. Eles responderão, portanto, por mais de 30% da oferta da varejista, que movimentará aproximadamente R$ 400 milhões. O valor da ação desta oferta será conhecido na próxima quarta-feira, dia 4.

Leia mais: “Estamos de volta ao jogo da moda”, diz presidente da Marisa

Moda. A ação vem há tempos sendo deixada de lado pelos investidores, muito por conta de sua baixa liquidez e por ter concorrentes de peso listadas, especialmente a Renner, “queridinha” do mercado. Apesar disso, a percepção é de que exercerá atração sobre os investidores, tendo em vista o bom momento do setor de varejo no País, bem como por conta da melhora da economia. Trabalham na oferta Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America e BB Banco de Investimento. Procurada, Marisa não deu entrevista.

Notícia publicada no Broadcast dia 29/11/2019, às 13:20:56

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter