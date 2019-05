Lojas Mercado Extra aumentam relevância e vendem 30% mais no trimestre

As lojas Mercado Extra tiveram aumento de 30% nas vendas desde que as unidades começaram a ser reformuladas para este novo formato. Assim, já respondem por 46% do crescimento do formato de supermercado da marca Extra. Essas unidades fazem parte do plano de conversão das lojas Extra Super, que pretende reposicionar o modelo para focar na experiência de compra.

Peso. O impacto é notável se considerar que as unidades Mercado Extra representam só 16% do parque de supermercados da bandeira. Até julho, a empresa espera ter reaberto 20 novas unidades, totalizando 43 lojas em São Paulo e no Rio.