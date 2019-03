Lojistas virtuais têm grande dificuldade com cobrança, mostra pesquisa

A plataforma de pagamentos online Vindi fez pesquisa com quase 1,6 mil lojistas de comércio eletrônico sobre cobrança e inadimplência e descobriu que muitas empresas têm grandes dificuldades na hora de cobrar os clientes: 41% acham difícil encontrar os responsável pelos pagamentos, 37% não gostam dessa atividade, 12% simplesmente não cobram e perdem os clientes e 9% não conseguem oferecer parcelamento de dívidas.

Culpa do lojista. A taxa de inadimplência preocupa, mas nem sempre a culpa pela falta de pagamento é do cliente. Às vezes, é decorrente do esquecimento da fatura e até mesmo do não envio da cobrança. Apenas 46,2% das empresas emitem notas fiscais, sendo que a maioria delas (31%) emitem boletos de pagamento direto do internet banking, (24%) emitem fatura e nota fiscal e (21%) têm checkout online. (Cristiane Barbieri)

