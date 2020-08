Lone Star deve entrar com recurso contra plano de RJ do Atvos

Os fundos Lone Star e Castlelake estudam entrar com recurso contra o plano de recuperação judicial do Atvos, grupo de empresas de açúcar e álcool da Odebrecht, homologado ontem pela Justiça. Os fundos já haviam declarado, antes mesmo da aprovação pelos credores em maio, que não reconheceriam o plano. O argumento é que a estratégia traçada não conseguirá recuperar o Atvos. Os fundos dizem ter um plano melhor, envolvendo uma proposta de injeção de mais de R$ 300 milhões – devidamente recusado pela Odebrecht.

Longa disputa. O recurso judicial se somaria à batalha que os fundos e a Odebrecht disputam em relação ao Atvos. A Odebrecht foi surpreendida pelo movimento dos fundos que adquiriram o controle do Grupo Atvos pagando US$ 5 milhões por ações que haviam sido dadas em garantia a bancos peruanos. Com a alegação de que o valor da compra não reflete o tamanho do grupo e que não havia sido avisada, a Odebrecht levou o caso para câmara arbitral. Procurados, os fundos e a Odebrecht não comentaram.