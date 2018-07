Lopes reforça aposta em mercado imobiliário de luxo

A imobiliária Lopes lançará, no segundo semestre, um portal especializado em imóveis de luxo. O segmento terá mais de 5 mil ofertas de casas e apartamentos em áreas nobres de São Paulo, com valores acima de R$ 3,5 milhões e/ou arquitetura e tipologias especiais. Juntos, esses imóveis somam cerca de R$ 20 bilhões em volume geral de vendas.

Luxo em alta. A iniciativa da Lopes busca reforçar sua posição em um dos segmentos imobiliários que mais crescem, apesar das turbulências da economia brasileira. O mercado de luxo representou 10% das vendas nas lojas próprias da companhia no primeiro trimestre de 2018, mais que o dobro dos 4% registrados um ano antes. Ao todo, a Lopes intermediou vendas (em lojas próprias e franquias) de R$ 1,39 bilhão no primeiro trimestre, 18% a mais que no mesmo período do ano passado.

