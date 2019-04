Luiz de Mendonça troca Atvos, da Odebrecht, por J&F, dos Batista

Luiz de Mendonça, que passou seus últimos 17 anos no Grupo Odebrecht, já tem destino certo: vai integrar a J&F, holding dos irmãos Batista. A decisão do novo posto deve ser anunciada em breve, e o executivo deve liderar uma das empresas do grupo, composto pela JBS, Banco Original, Zetta (Infraestrutura e Participações), Flora (higiene e limpeza), Eldorado de Celulose e Âmbar Energia. Na Odebrecht, Mendonça esteve à frente da Atvos, ex-Odebrecht Agroindustrial, por mais de sete anos, empresa que hoje enfrenta o desafio de renegociar, pela segunda vez, uma dívida que soma mais de R$ 12 bilhões. O executivo também fez parte do alto escalão da petroquímica Braskem, onde teve uma cadeira no conselho pelos últimos sete anos. Procurada, a J&F não comentou.

