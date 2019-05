Luiz de Mendonça vai tocar a Âmbar Energia, da J&F

O ex-CEO da Atvos, Luiz de Mendonça, vai assumir essa semana o comando da Âmbar, empresa de geração de energia da J&F. Após 17 anos no Grupo Odebrecht, o executivo passou a integrar a holding dos irmãos Batista no mês passado. Nos bastidores, já havia a expectativa de Mendonça presidir a Âmbar por conta do seu currículo. O executivo tocou a Atvos (ex-Odebrecht Agroindustrial) por mais de sete anos. A Âmbar vendeu em dezembro do ano passado linhas de transmissão para a Taesa, por R$ 942 milhões. O Grupo possui negócios de geração de energia, que compõem o Projeto Integrado de Energia Cuiabá, onde o maior desafio nesse momento é assegurar sua produção de energia, após seu contrato de fornecimento de gás com a Petrobras ter sido rompido.