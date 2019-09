Luiz Severiano Ribeiro, do Itaú Unibanco, assume private na Anbima

O diretor global de private banking do Itaú Unibanco, Luiz Severiano Ribeiro, vai assumir a comissão técnica de private banking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Seu nome foi confirmado em reunião realizada hoje, na sede da entidade, em São Paulo. Ele substitui o diretor de private do Bradesco, João Albino Winkelmann, que tocava a área até então.

Reestruturação

A mudança ocorre no âmbito da reestruturação dos organismos de representação da Anbima. Antes, eram comitês, agora, são fóruns de temas estratégicos. Neles, estão plugadas as comissões como a de private banking, que soma quase R$ 1,2 trilhão em investimentos no País.

Currículo

Com 20 anos de experiência na área de private banking, Severiano Ribeiro iniciou sua carreira aos 18 anos como estagiário do Unibanco. Retornou ao grupo em 2002, antes da fusão com o Itaú. Desde o fim do ano passado, o executivo comanda a área global de private do banco, que gere mais de R$ 450 bilhões em ativos, com mais de 30% de market share no mercado.

