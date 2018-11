M2Trade lança consultoria integrada para auxiliar empresas na exportação

A companhia especializada em exportação M2Trade acaba de lançar uma consultoria voltada para o auxílio de pequenas e médias empresas em todas as fases do processo de exportação. Batizada de EasyExpo, sua atuação irá desde a preparação documental da empresa e da mercadoria a ser exportada até assistência nas áreas fiscal, tributária, aduaneira e jurídica. Com o novo braço, a M2trade pretende aumentar o faturamento em 30% no primeiro semestre de 2019. No ano passado a receita da companhia alcançou R$ 3,6 milhões. (

