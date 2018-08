M&A no setor de ingredientes deve girar R$ 780 mi no Brasil em 2 anos

O setor de ingredientes alimentares no Brasil tem chamado a atenção, tanto de investidores quanto de empresas, e a expectativa é de que o volume de transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), apenas nesse nicho, chegue em R$ 780 milhões nos próximos dois anos no País. A projeção foi feita pela Food & Beverage, do Global M&A Partners, que tem como acionista a butique de investimentos Condere. O estudo aponta que o mercado brasileiro é ainda bastante fragmentado, com fornecedoras de empresas globais que faturam, em média, de R$ 50 milhões a R$ 150 milhões ao ano. No mundo, esse é um mercado de US$ 76 bilhões. A estimativa é de que esse mercado alcance, globalmente, US$ 91 bilhões em 2020.