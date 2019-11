M&A tem melhor acumulado do ano até outubro desde 2014

Por Fernanda Guimarães

São Paulo, 25/11/2019 – O Brasil foi palco entre janeiro e outubro deste ano de 708 anúncios de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), o melhor desempenho desde 2014, quando foram anunciadas 717 transações, conforme relatório da consultoria PwC. Nos dez primeiros meses deste ano, o crescimento foi de 31,6% em relação a igual intervalo de 2018. O setor de TI segue como o ramo com o maior número de transações, com 206 até o mês passado. Considerando apenas outubro, foram 94 operações de M&A anunciadas no Brasil, número 38% superior ao visto no mesmo mês do ano passado. Uma das negociações anunciadas no período foi a compra pela Yduqs (ex-Estácio) da Adtalem Brasil, dona da Ibmec.

Apetite. Ainda no acumulado do ano, os investidores brasileiros corresponderam a 67% das aquisições e compras minoritárias, marcando um recorde.

