O escritório Machado Meyer Advogados contratou dois novos sócios no intuito de reforçar o seu braço de tecnologia e ainda a atuação no Rio de Janeiro. Diego de Lima Gualda, que participou do desenvolvimento do aplicativo de transporte 99, e Décio Pio Borges de Castro, vindo do Pinheiro Neto Advogados, passaram a integrar, respectivamente, as áreas de tecnologia, em São Paulo, e empresarial, no Rio de Janeiro.