Machucadas pela pandemia, pequenas empresas puxam crédito em janeiro

Na tentativa de seguir em frente depois de dois duros anos por conta da pandemia, as pequenas e micro empresas lideraram a demanda por crédito em janeiro. A busca por empréstimos nesse grupo cresceu 21,2% frente ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian.

As PMEs puxaram a alta de 20% no indicador geral, na comparação com janeiro de 2021. O economista Luiz Rabi diz que essas empresas acessaram linhas do governo, como o Programa Estímulo ao Crédito (PEC), iniciado em novembro, já que ainda precisam de ajuda para voltar a operar nos níveis pré-pandemia.

