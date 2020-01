Mafra Hospitalar, dos Godoy Bueno, compra distribuidora de remédios Expressa

A Mafra Hospitalar, da empresa DNA Capital – controlada pelos herdeiros do empresário Edson de Godoy Bueno, donos do laboratório Dasa e grupo de hospitais Impar – comprou a concorrente Expressa, que fatura R$ 1,5 bilhão. Uma das maiores empresas de distribuição de medicamentos no País, a Mafra, que fatura R$ 3 bilhões e é dona da Cremer (ex-Tarpon), quer ser uma grande consolidadora desse setor, a exemplo do que tem feito o fundo Pátria. O valor do negócio, que precisa ser aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), não foi revelado.

Notícia publicada no dia 08/01/2020, às 17:46:54

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter