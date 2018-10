Magazine Luiza ultrapassa Carrefour e é varejista mais valiosa da Bolsa

Coluna do Broadcast

O Magazine Luiza já é a empresa de varejo brasileira de maior valor de mercado na B3. Com o preço dos papéis em alta, na expectativa de bons resultados pela frente e na esteira do ânimo recente do mercado de ações, a rede ultrapassou os R$ 30 bilhões de valor e superou o Carrefour como a empresa de varejo mais valiosa na Bolsa.

Desde o início de outubro, os papéis da vendedora de eletroeletrônicos e móveis subiram mais de 30%. Apenas neste ano, a ação da empresa teve alta de mais de 100%. Em relatório publicado esta semana, o Itaú BBA projetou crescimento de 24% no lucro da varejista, que divulga seus resultados do terceiro trimestre em 5 de novembro.//DAYANNE SOUSA

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.