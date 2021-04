Maior empresa de transformação de cobre do Brasil abre centro de distribuição nos EUA

De olho na força do mercado norte-americano, a Termomecanica, maior empresa de transformação de cobre do Brasil, investiu na abertura de um centro de distribuição na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A região foi escolhida pela proximidade com os principais e potenciais clientes da companhia, além do Porto de Norfolk, estratégico para o país.

A iniciativa faz parte do programa de investimentos para o triênio 2019-2021, de R$ 300 milhões. O mercado norte-americano é um dos mais importantes para as exportações da Termomecanica, que fornece tubos, vergalhões e laminados de cobre e suas ligas para setores como construção civil, metalurgia, refrigeração, entre outros.

Expansão. Fundada em 1942, a Termomecanica é uma das maiores indústrias privadas do País, com faturamento de R$ 2,19 bilhões em 2020. Entrou no negócio de alumínio em 2017, com foco principalmente no setor de energia. Agora, o novo centro de distribuição também deve atender a esse mercado nos Estados Unidos.

