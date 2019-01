Maior oferta de produtos corporativos faz setor de seguros sair do básico

Coluna do Broadcast

Com a diversificação na oferta de produtos, sobretudo corporativos, o mercado de seguros brasileiros está deixando a concentração nos segmentos de vida e automóvel. No primeiro semestre do ano passado, o destaque foi a área de óleo e gás, que cresceu quase 65% em relação ao mesmo período de 2017, segundo o relatório JLT ID Report Brasil. Outros segmentos tiveram altas superiores a dois dígitos, como seguros de transporte ferroviário, marítimo e aéreo, que cresceram 15% e os seguros patrimoniais ligados a condomínios, empresariais e residenciais, que aumentaram 11%. (Cristiane Barbieri)

