Maior produção de gás no pré-sal não derrubará preço, diz estudo

A maior oferta de gás proveniente do pré-sal nos próximos anos não garantirá a queda nos preços do gás de cozinha. Estudo da FGV Energia mostra que atrelar essa expectativa é temerário e irresponsável, ainda que parte do GLP (o gás de cozinha) seja obtida do processamento do gás natural.

Motivos. O GLP e o gás natural são produtos distintos, diferindo no armazenamento, transporte e composição química. Não haveria a disponibilidade do gás natural aos consumidores de gás de cozinha, embora ele possa ser utilizado também como combustível de fogão e aquecedores.

