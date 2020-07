Maiores devedoras do Estado do Rio de Janeiro são da área de óleo e gás

O setor de petróleo e gás está na linha de frente da geração de receita para o Estado do Rio, mas lidera também a lista de devedores. Dentre todas as empresas inseridas na dívida ativa, a Petrobras é a que mais tem a pagar, R$ 9,4 bilhões. A visão da empresa, porém, é que não se trata de dívida, mas de “divergência de entendimento entre fisco e contribuinte”, e, em alguns casos, tem buscado solução na Justiça.

Em recuperação judicial, Manguinhos é outra devedora

A segunda da lista é a Refinaria de Manguinho, com R$ 4,4 bilhões. A Procuradoria Geral do Estado ganhou ação contra a usina, mas permanece sem ver o dinheiro. Nos bastidores do governo fluminense, o que se fala é que esse pagamento nunca vai acontecer. Em recuperação judicial, a empresa está livre de execuções fiscais.

