Maioria das empresas é favorável ao livre-comércio

Em tempos de guerra comercial mundo afora, as empresas brasileiras são favoráveis aos acordos de livre-comércio. Pesquisa realizada pelo HSBC, em parceria com a Kantar TNS, mostra que 72% das companhias do País esperam fechar acordos relevantes para o sucesso dos negócios, acima da média global, de 52%.

O levantamento mostra, ainda, que 88% dos empresários brasileiros acreditam que o clima para o comércio internacional é positivo. Estados Unidos, Canadá e Argentina, que são os parceiros comerciais tradicionais do Brasil, são também os locais mais procurados pelas empresas nacionais para expansão fora do País, conforme a pesquisa do HSBC. Daqueles que estão pensando em aumentar os negócios internacionalmente, 33% pensam nos Estados Unidos, 18% no Canadá e 16% na Argentina.