Maioria dos consumidores pagará à vista presente do Dia das Crianças

Os consumidores seguem atentos às suas finanças neste Dia das Crianças. Além de priorizar o preço na hora da escolha do presente, a maioria, ou 68% de 1,8 mil consumidores entrevistados pela Boa Vista SCPC, pretende liquidar a compra à vista.

Esse porcentual é o mesmo para a data do ano passado. O dinheiro será o principal meio de pagamento para 43% deles. Os consumidores que pensam em parcelar o presente somam 32%, sendo que 90% com a utilização do cartão de crédito. Mas a ideia é não se estender muito com o compromisso financeiro. A pesquisa diz que 60% dos consumidores devem arrastar essa dívida por até três meses.

