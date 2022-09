Maioria dos diretores financeiros está no ‘escuro’ sobre ameaça ciber

O avanço dos ciberataques na era da digitalização impôs um fardo para as empresas. Como guardiões do caixa, cabe aos diretores financeiros decidir o valor a ser gasto para proteção e cobertura das perdas, quando os prejuízos ocorrem. A maior parte dos gestores, porém, não está preparada para o tema corretamente – e pior: mostram excesso de confiança sobre a vulnerabilidade “ciber” da companhia. As conclusões são de um levantamento da Kroll com 180 executivos de todo mundo.

Apenas quatro em cada dez executivos da área financeira recebem briefings adequados sobre o tema. Apesar disso, 87% deles afirmam que a empresa está plenamente preparada para as ameaças, um contraste com as respostas dadas pelos chefes da área de segurança da informação em relação ao mesmo questionamento: 66% disseram que as empresas estão vulneráveis.

Ataques afetaram valor de mercado de empresas, mostra levantamento

A confiança também parece desconsiderar a própria experiência. Quatro em cada cinco diretores disseram ter sofrido com danos de dados ou prejuízos decorrentes de um ciberataque nos últimos 18 meses. Os eventos causaram perdas que variam entre US$ 1 milhão e US$ 25 milhões. Mais relevante do que o dano material, em si, foi o impacto na imagem: a maioria (82%) das empresas vítimas percebeu uma queda no valor de mercado de 5% ou mais após os ataques.

Há maior sensibilidade de que é preciso destinar mais recursos ao tema. Cerca de 80% dos gestores afirmaram que vão aumentar o orçamento para cibersegurança no próximo ano. Em geral, as companhias dedicam entre 10% a 15% das cifras voltados para a de tecnologia da segurança com a prevenção de ciberataques.

Brasileiras JBS e Fleury já foram alvo de hackers

O Brasil entrou no mapa global dos cibercriminosos com casos como o da JBS, em que o ataque cibernético afetou o fornecimento de carnes nos EUA. Os setores de energia e saúde viraram alvos preferidos no País. A lista de afetados vai do laboratório Fleury à Eletrobras. A média de valor pago por companhias para recuperar dados roubados em ataques sobe a cada ano e está hoje em US$ 4,7 milhões, segundo a Unit 42, divisão de inteligência da Palo Alto Networks.

