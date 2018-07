Maioria dos executivos espera intensificação das ameaças aos negócios

A maioria dos executivos vê uma intensificação das ameaças aos negócios nos próximos anos. A conclusão é do Global Risk 2018, estudo internacional feito pela consultoria especializada em riscos Marsh & McLennan, com apoio do Conselho Consultivo do Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial. A pesquisa foi feita com políticos e acadêmicos de diversos países, incluindo do Brasil. Para a maioria (93%), confrontos políticos ou econômicos entre grandes potências tendem a piorar.

Verde. Do lado ambiental, os eventos climáticos extremos estão entre os riscos mais proeminentes e de maior impacto para os negócios, segundo o estudo. Há cinco riscos ambientais, na opinião dos entrevistados, que serão crescentes: clima extremo; perda de biodiversidade e colapso do ecossistema; grandes desastres naturais; desastres ambientais provocados pelo homem; e fracasso de adaptação às alterações climáticas.

