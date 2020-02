Maioria dos profissionais veem home office como imã para emprego

A maioria dos profissionais (66%) veem o home office como um dos fatores relevantes como atração e retenção no emprego, segundo pesquisa da Mappit, empresa do Talenses Group, especializado no recrutamento para vagas de início de carreira. Já 32% dos entrevistados afirmaram que valorizam o home office, mas esse não é um fator decisivo. O restante acredita que esse fator não influencia.

Periodicidade. Em pesquisa com 245 profissionais de assistentes a analistas seniores, 39% trabalham no modelo home office atualmente. Entre eles, a maioria (38%) trabalha de suas casas uma vez por semana, 25% deles o fazem duas vezes na semana.

